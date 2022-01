Meta, invasione di auto sulla spiaggia i vigili bloccano l’accesso , disdette ai ristoranti da chi non ha potuto parcheggiare. Una splendida giornata di sole e molti sono venuti sulla costa di Sorrento da Napoli e provincia , in particolare sulle bellissime spiagge di Meta. Ma sono state troppe auto e la polizia municipale con fermezza ha bloccato l’accesso una volta riempiti i parcheggi. Addirittura c’è chi è stato costretto a disdire nei tanti ristoranti a causa della mancanza di possibilità di parcheggiare. Consigliamo a tutti di lasciare la macchina in auto e passeggiare a piedi per la scale e scoprire storie e miti della marineria metese oltre a scorci bellissimi come abbiamo fatto noi di Positanonews