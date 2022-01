Meta, installazione di un rallentatore di velocità (dosso artificiale) in Via A. Cosenza nei pressi del tratto semaforico

Meta. Alcuni cittadini residenti hanno segnalato problemi dovuti all’eccessiva velocità tenuta dai veicoli in transito nel tratto di Via A. Cosenza, in particolare lungo il breve rettilineo in prossimità del civ. 82 (tratto semaforico), chiedendo di valutare la possibilità di posizionare un rallentatore di velocità nel predetto tratto di strada, al fine di garantire la sicurezza stradale e preservare l’incolumità dei pedoni.

Sul posto è stato effettuato un sopralluogo dal locale Comando di Polizia Municipale unitamente al tecnico comunale geom. Antonino Cuccaro, grazie al quale si è evidenziata l’effettiva necessità di attenuare la velocità del transito veicolare in tale tratto di strada, tenuto anche conto della particolare configurazione della zona che rappresenta un punto nevralgico del passaggio di pedoni e carrozzine per bambini, per effetto dell’ubicazione delle vicine attività commerciali, garantendo maggiore sicurezza considerato anche che la zona è priva di marciapiede e la sede stradale si restringe notevolmente.

Il Comune – con Ordinanza n. 18/2022 – ha disposto l’installazione di un rallentatore di velocità (dosso artificiale) avente cm. 3 di altezza e cm. 50 di larghezza, con relativa segnaletica verticale di preavviso, nonché l’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h per tutte le categorie di veicoli, nel tratto di strada della Via A. Cosenza, segnatamente nel rettilineo in prossimità del civ. 82.