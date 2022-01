Meta, in tanti hanno trascorso qualche ora di questa domenica sulla spiaggia e qualcuno azzarda un tuffo

Meta. In questa ultima domenica di gennaio, complice un sole che ha fatto capolino tra le nuvole riscaldando le temperature fredde di questi giorni, in tanti hanno deciso di raggiungere la spiaggia per godersi qualche ora di relax lasciandosi cullare dal rumore delle onde ed approfittando magari per pranzare a pochi passi dalle onde in una delle spiagge più belle della penisola sorrentina.

Il contatto con la natura serve a molti per ricaricarsi in vista di una nuova settimana lavorativa e per staccare dalla routine quotidiana fatta sempre di mille impegni. Ed infetti cosa c’è di meglio per rilassarsi di una giornata in riva al mare? E qualcuno decide di sfidare le acque fredde tuffandosi nel mare cristallino. Una scelta ovviamente riservata ai più temerari e soprattutto ai meno freddolosi, per tutti gli altri basterà godersi la vista del mare ed il sole che bacia la pelle.