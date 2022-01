Meta, il sindaco Peppe Tito “Sospese le lezioni in presenza al Liceo Marone, controlleremo la curva epidemiologica” La dirigente scolastica dottoressa Arpino ha evidenziato molti contagi , non solo fra gli studenti, ma anche per i professori e il personale ATA. Positanonews è da ieri sera in contatto con il sindaco e la preside facendogli presente le preoccupazioni. La sospensione durerà una settimana, come è logico che sia A Positanonews arrivano molti messaggi da parte degli studenti delle superiori che esprimono la propria preoccupazione per il ritorno in classe di domani alla luce del notevole aumento dei contagi registratosi in queste ultime settimane. Molti ragazzi stanno, infatti, pensando di fare sciopero e non entrare in classe.

Noi di Positanonews siamo contrari alla chiusura delle scuole però siamo convinti che almeno una settimana di stop sia necessaria per poter riorganizzare al meglio le modalità di lezione. Purtroppo sappiamo che ci sono docenti positivi costretti a restare a casa mentre i ragazzi raggiungerebbero gli istituti scolastici per poi essere costretti a fare lezione con un professore in collegamento a distanza. Non dimentichiamo che molti studenti dalla costiera amalfitana , da Positano e Praiano in particolare, ogni giorno raggiungono la penisola sorrentina per poter frequentare le lezioni e sarebbe una “presa in giro” fargli percorrere tanti chilometri per poi fare lezione a distanza. La Costa d’ Amalfi ha già deciso di chiudere tutte le scuole . A questo punto sarebbe preferibile al momento affrontare almeno una settimana in DAD ed approfittare di questo periodo per organizzare al meglio il futuro delle lezioni in presenza garantendo sicurezza e stabilità. Si aspetta la stessa decisione per il Nautico a Piano di Sorrento e Massa Lubrense e Vico Equense . Ma dipende dai sindaci.

Facciamo i complimenti a Peppe Tito e Angela Aiello presenti in questo momento di pandemia h 24 e anche la domenica per poter fare le scelte giuste nell’interesse della comunità.