Meta, il sindaco Peppe Tito “Scuole rimangono in DAD , curva pandemica del Covid in crescita”. Il primo cittadino ha fatto sapere i dati ufficiali, che potrebbero essere sottostimati perchè sono solo quelli comunicati. 46 positivi al coronavirus Covid – 19 , altri in contatto stretto, ci sono una settantina di ragazzi, una decina fra docenti e personale, parliamo del 10/15% . Il sindaco di Meta , dopo essersi confrontato con i dirigenti scolastici e referenti Covid, ha deciso di mantenere l’ordinanza di chiusura delle scuole . Ha precisato di aver chiuso anche scuole calcio e altri servizi sociali proprio per scopi prudenziali. Per quanto riguarda l’Istituto Comprensivo , salvo ulteriori interventi, Tito conferma l’ordinanza di una settimana di chiusura “Lunedì i ragazzi rientrano in classe, ancora un piccolo sforzo. La diffusione del contagio è molto alta , non manderei i ragazzi a scuola in questo momento. Ci sono motivi validi almeno per questo momento”

Al Liceo Marone lunedì e martedì open day per i vaccini , si torna in classe mercoledì 20 gennaio

Tito ha organizzato anche , con l’ASL Napoli, dopo le spinte degli stessi studenti, open day al Liceo Marone, lunedì e martedì ci sarà l’open day per i vaccini Con il presidente del consiglio di istituto Marulo ci si sta sentendo in sinergia . Ci saranno anche modifiche per orari di entrata e uscita concordati con i dirigenti scolastici “Ci saranno altri incontri per confrontarci con alcune idee con le scuole”

Dal Liceo Marone ci comunicano informalmente che i vaccini ci saranno lunedì 17 e martedì 18 e si rientra mercoledì 20

Invitiamo tutti ad aspettare le conferme isituzionali dale comunicazioni ufficiali dai dirigenti scolastici