Meta ha già il suo hub vaccinale, mille somministrazioni ma tutti esauriti i posti a disposizione

Villa Fondi a Piano di Sorrento è collassata questa mattina , proprio per la vaccinazione più delicata, quella dei bambini. L’amministrazione carottese è in difficoltà con 425 positivi e un migliaio di cittadini in quarantena, il vice sindaco Gianni Iaccarino chiede ad altri comuni di attivarsi con propri hub vaccinali, ma ci sono le farmacie e anche altri comuni che si sono attivati con hub vaccinali . Meta lo ha già fatto in collaborazione con l’ASL di Napoli, Regione Campania e medici di base che veramente hanno dedicato l’anima come il dottor Nicola Mollica , la dottoressa Maria Laura Gargiulo, il dottor Luigi Cappiello, il volontario Raffaele Russo . L’amministrazione di Peppe Tito è sempre presente, non solo come azione amministrativa, ma anche di persona, come abbiamo documentato vediamo almeno quattro o cinque amministratori, sempre il sindaco Peppe Tito e Angela Aiello, assessore delegata alla sanità, che ha avuto encomi ovunque per la gestione dei vaccini ai bambini, quasi 500 fatti nel periodo natalizio, qui nessun problema di assembramento e organizzazione, questo, ripetiamo, anche grazie alla totale e assidua presenza e impegno dell’amministrazione che se non ci sta h 24 su questi problemi non ne esce , ma anche qui non si riesce a gestire tutto, anche in questo sono stati precisi e chiari , il segreto del successo di Meta è la PRESENZA MENTALE, EMOTIVA, COMUNICATIVA E FISICA in questa emergenza ( Nella foto Angela Aiello all’open day ad agosto in spiaggia , ndr)

Giungono incessanti richieste di prenotazione per le vaccinazioni praticate presso l’ambulatorio di Casa Starita.

Ad oggi risultano esauriti tutti i posti a disposizione sino al 29 gennaio.

L’Amministrazione comunale ed i medici volontari stanno individuando nuove soluzioni per implementare il numero di vaccinazioni praticabili.

In caso di nuova disponibilità verrà dato immediato avviso alla cittadinanza e quindi riattivati i link per la prenotazione telematica.

Sino a tale momento, si richiede di volersi astenere da richieste di inserimento, soprattutto nei confronti dei medici volontari.

Chiediamo la massima collaborazione e rispetto nei confronti di professionisti che lavorano incessantemente e volontariamente al servizio della collettività.

L’Amministrazione comunale, in continua sinergia con le Autorità sanitarie, sta provando ad individuare ulteriori partite di vaccini (ed ovviamente il personale necessario) per organizzare nuove date “open day” per bambini ed adulti.