Meta, giovedì 27 gennaio chiusura temporanea di Via del Lauro e divieto di sosta per transito di mezzo pesante

Il Comune di Meta, con Ordinanza n. 17/2022, dispone il divieto di transito veicolare e di sosta nel tratto di Via del Lauro compreso tra il civ. 21 e il civ. 37 e nel tratto compreso tra il civ. 24 e il civ. 26 per giovedì 27 gennaio 2022, al fine di consentire la consegna e lo scarico di attrezzature ingombranti e pesanti mediante impiego di autocarro con gru di grandi dimensioni.

Il divieto di transito è previsto in entrambi i sensi di marcia e sarà attivo dalle ore 9.00 alle 12.00 e comunque fino al termine dell’intervento, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza in materia, comprese quelle sulla circolazione stradale.