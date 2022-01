META. CONCERTO DI CAPODANNO CON FRANCESCA MARESCA

Stasera a META BASILICA SANTA MARIA DEL LAURO Alle ore 19:30 per il CONCERTO DI CAPODANNO

Un Concerto che vuole essere messaggio di speranza,di buon auspicio per il Nuovo Anno che è appena nato ,attraverso la Musica per portare un momento di serenità e leggerezza a tutti

Mi auguro di ritrovarci insieme stasera in un luogo sacro ed importante per tutti noi della Penisola Sorrentina,la Basilica della Madonna del Lauro

Ringrazio di vero cuore il Sindaco Giuseppe Tito,gli Assessori Pasquale Cacace ,Roberto Porzio ,Bianca Maria Balzano ,ed il Dirigente Mario De Martino,per aver fortemente voluto questo concerto

Il programma:

Gabriel’s Oboe

Quanno nascette Ninno

Stella Diana

White Christmas

Fermarono i cieli

Happy Christmas ( War si over)

Stella d’argiento

Se ( Nuovo Cinema Paradiso)

Oblivion

Avemaria ( Astor Piazzolla)

Silent Night

Magnificat ( Marco Frisina )

Avemaria (Charles Gounod)

Oh Happy Day

Chi canta prega due volte

Ingresso libero nel pieno rispetto delle vigenti norme anti Covid 19

Per l’ingresso in Basilica è richiesto il possesso del Green Pass