Meta, avviso di selezione pubblica per la ricerca di un istruttore direttivo tecnico con assunzione a tempo determinato

Premesso che il Comune di Meta è ente delegato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e che la responsabilità dello svolgimento delle attività di istruttoria tecnico amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica dall’1.1.2010 deve essere attribuita a persona che, per titolo di studio posseduto, per ruolo rivestito all’interno dell’Ente, ovvero per esperienze professionali acquisite, garantisca la necessaria professionalità, differenziando le attività di tutela paesaggistica dalle funzioni in materia urbanistico-edilizia.

L’Amministrazione Comunale intende affidare incarico ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 di n. 1 Istr. Dir.vo Tecnico – Profilo Ingegnere o Architetto Cat. D.1 presso l’Ufficio Paesaggio incardinato del Settore 5 del Comune di Meta da assumere part-time all’80% per anni uno prorogabili.

Il Comune – con Avviso di selezione pubblica – invita tutti i liberi professionisti interessati alla candidatura per l’incarico professionale sopra indicato a presentare domanda di partecipazione.

Possono segnalare la propria disponibilità all’assunzione dell’incarico i liberi professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

– Laurea magistrale in Ingegneria o Architettura;

– Abilitazione alla professione di ingegnere o architetto;

– Pregresse esperienze lavorative presso uffici tecnici di pubbliche amministrazioni ed in particolare in enti locali da intendersi sia come svolgimento di periodi di servizio quale dipendente sia come attività di collaborazione esterna.

Alla selezione per l’affidamento dell’incarico professionale non possono partecipare o saranno soggetti ad esclusione: – Coloro che sono inibiti per legge o per provvedimento disciplinare dall’esercizio della libera professione;

– Coloro che abbiano motivi di demerito in precedenti incarichi.

I professionisti che hanno presentato agli uffici comunali di Meta pratiche da loro sottoscritta in materia di edilizia pubblica e/o privata nella domanda di partecipazione devono rendere esplicita dichiarazione di rinuncia alle pratiche in corso nel caso di affidamento dell’incarico.

Modalità di partecipazione

A pena di esclusione la documentazione richiesta dovrà essere contenuta in un plico sigillato e controfirmato indirizzato al Comune di Meta – Via municipio n. 13 recante il nominativo del mittente e la dicitura: “Partecipazione a selezione pubblica per l’individuazione di n. 1 Istr. Dir.vo Tecnico – Profilo Ingegnere o Architetto cat. D.1 ai sensi art. 110 comma 2 D.Lgs. 267/2000 da assumere a tempo determinato per anni uno prorogabili part-time all’80% presso il Settore 5 del Comune di Meta”.

Il plico dovrà pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Meta entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 2 Marzo 2000 a mezzo raccomandata pec, con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.meta@asmepec.it oppure tramite consegna a mano.

L’indirizzo e l’orario di apertura dell’Ufficio protocollo sono i seguenti: da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:00 e il martedì e giovedì anche dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

Il plico potrà essere inviato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ma anche in tal caso per il rispetto del termine di scadenza farà fede la data di arrivo al protocollo del Comune.

Per la presentazione della propria candidatura i concorrenti dovranno consegnare la seguente documentazione:

– Domanda di partecipazione sul fac-simile allegato all’avviso;

– Curriculum professionale dettagliato con indicazione delle esperienze acquisite.

Tutta la documentazione prodotta, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta in forma leggibile e per esteso da parte del soggetto interessato è accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità personale.