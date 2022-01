Meta , 202 contagi , onda pandemica sulla Penisola Sorrentina. Tito parla ai cittadini in diretta ed è un modello da seguire . La situazione è ingestibile da Massa Lubrense a Vico Equense, dei problemi di Villa Fondi a Piano di Sorrento e dell’hub vaccinale ne abbiamo parlato abbondantemente . Anche se non ci sono stati ancora i report quotidiani da parte dei vari comuni oggi a piazzetta Angri a Sant’Agnello Positanonews ha sentito i membri dell’USCA e anche altri nel settore ASL di Napoli. Si viaggia con la media di oltre 200 tamponi al giorno, e sono centinaia i positivi ai rapidi ancora non confermati. Stando alle informazioni raccolte entro fine settimana si dovrebbero sfiorare i mille positivi al coronavirus Covid – 19 in Penisola Sorrentina , la variante Omicron è molto contagiosa . Da sottolineare e apprezzare la comunicazione diretta di Peppe Tito nel link diretta e apprezziamo anche che i sindaci hanno ascoltato le indicazioni di Positanonews, che ha umilmente ascoltato i cittadini che chiedevano questo in tal senso, con un coordinamento che si è attivato con il richiedere i dati alle farmacie per poter avere un quadro complessivo della situazione che stava sfuggendo di mano .