Medico curava con metodi alternativi: perde la vita un paziente campano. Un medico no vax originario di Teramo è stato posto agli arresti domiciliari in seguito al decesso di un paziente campano, moto per seguire le sue cure alternative. Per il medico, già destinatario di un provvedimento non definitivo di radiazione dall’Ordine, l’accusa è quella di omicidio colposo.

Avrebbe, infatti, ordinato telefonicamente al paziente, affetto da più patologie e poi deceduto per infarto, intrugli a base di funghi, “procrastinando il ricovero ospedaliero e impedendo l’attivazione di idonee terapie salvavita”.

Come riporta TgCom24, il giorno prima del decesso, la moglie del paziente aveva chiamato il medico, il quale le aveva sconsigliato di portarlo in ospedale suggerendole di nuovo una cura alternativa.

E’ stata la Digos di Catanzaro a disporre l’arresto per il medico, noto per essere un No vax. L’indagine aveva preso il via dalle intercettazioni svolte sul medico stesso nell’ambito di un altro procedimento, instaurato a suo carico alla Procura di Catanzaro.

L’ipotesi accusatoria è che il ginecologo non abbia effettuato una corretta diagnosi e che non abbia apprestato il necessario trattamento terapeutico su un paziente con gravissime e molteplici patologie pregresse, curandolo invece con pratiche non riconosciute dalla scienza medica e procrastinando il ricovero ospedaliero.

Come riporta sempre TgCom24, le esigenze cautelari poste alla base del provvedimento cautelare sono state desunte dal gip dalla non occasionalità della condotta del medico, che secondo l’accusa ha sollecitato cure alternative alla medicina “ordinaria”, prive di validità scientifica, anche in relazione a una paziente affetta da Covid, dando seguito ai numerosi proclami definiti “antiscientifici” dall’accusa, diffusi sul suo profilo Facebook, con ampio seguito.