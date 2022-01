Mattarella ( di nuovo ) Presidente della Repubblica I partiti non trovano altre strade se non la continuità. In questo momento alle 20,20 si è raggiunto il quorum del voto dopo giorni di teatrini della politica. Sergio Mattarella con Draghi Premier è anche il ticket che vuole l’ Europa e il mondo economico e finanziario che per loro significa stabilità. Le due parole chiavi : continuità e stabilità , in un Parlamento che non ha saputo trovare altre soluzioni , è sicuramente un momento di crisi della politica. Un applauso lunghissimo nell’emiciclo , ed un sospiro di sollievo , visto che questa soluzione mantiene i rapporti di potere, che con un difficile equilibrio, trovano a governare in convergenza destra e sinistra .

Il Parlamento alla fine ha scelto: Sergio Mattarella è il tredicesimo presidente della Repubblica. Mentre lo spoglio dell’ottava votazione è ancora in corso, ma dopo una settimana di liti tra i partiti e incertezze, è fumata bianca.Mattarella ha superato il quorum fissato a 505 e nell’Aula è esploso l’applauso dei grandi elettori presenti. L’intesa per il suo bis è stata raggiunta nel vertice di maggioranza e grazie alla mediazione del premier Mario Draghi. I capigruppo delle forze politiche hanno incontrato il Capo dello Stato uscente al Quirinale per chiedere la disponibilità alla sua rielezione. Fra i vincitori l’asse Lega / M5S , dopo che sono stati immolati sull’altare della politica due donne autorevoli come la Casellati e la Belloni. Ora dalla Lega Matteo Salvini e il ministro Giancarlo Giorgetti aprono il fronte sul governo e chiedono di vedere il premier Mario Draghi. “Rimpasto? Ne parleremo con lui lunedì”, spiega Salvini. E Giorgetti conferma: “Servono una fase nuova e un nuovo codice di comportamento degli alleati”. Poi, però, si affretta a negare di volere un rimpasto. L’accordo sul bis di Mattarella “è la dimostrazione che il campo largo esiste grazie al nostro lavoro”, ha detto Enrico Letta, che poi ha postato su Twitter una foto con la matita usata per compilare la scheda dell’elezione: “La porterò a casa, è il ricordo più bello”, ha scritto il dem. “Non ci sentiamo nè vincitori nè vinti, Mattarella è un presidente autorevole” ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte. E dal centrodestra Salvini ha chiarito: “Io ho la coscienza a posto, ho fatto numerose proposte tutte di alto livello bocciate dalla sinistra. Riconfermiamo il presidente Mattarella al Quirinale e Draghi al governo”. Parole che hanno scatenato l’ira di Giorgia Meloni: “Salvini propone il bis di Mattarella? Non ci credo”, il suo primo commento, per poi aggiungere: “Bisogna rifondare il centrodestra da capo”. E Salvini replica: “Arriverà la nostra proposta, chi vive di nostalgia non lo farà con noi. Serve una riflessione”.