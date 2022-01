Master Hosts a Sorrento, un’ottima pizza vicana dai fratelli Guida di Massaquano . Ci troviamo sul Corso Italia, a pochi metri dal bivio di Marano, e stasera abbiamo provato un’ottima pizza. Abbiamo scoperto che i titolari, i fratelli Guida, uno in sala e l’altro in cucina, sono originari di Vico Equense, del bellissimo borgo di Massaquano , famoso per la cappella di Santa Lucia, che abbiamo conosciuto grazie al parroco omonimo, zio dei titolari. Il posto è tranquillo e semplice, si sta rilassati e comodi, si mangia bene e abbiamo provato un’ottima pizza . Ecco come si presentano

La nostra cucina è semplice e genuina e segue la tradizione napoletana. Scegliamo ingredienti locali sempre freschi e di stagione. Lasagna, gnocchi e piatti di mare cucinati secondo tradizione napoletana e secondi di carne e pesce sempre di ottima qualità. Abbiamo inoltre un’ampia scelta di insalatone, contorni di verdure e dessert fatti in casa. Per le pizze facciamo un impasto a lunga lievitazione e le cuociamo nel tradizionale forno a legna. Abbiamo un’ampio menu di pizze, ma siamo sempre attenti alla tradizione e all’uso di ingredienti tradizionali e genuini. Dalle noci di Sorrento al tartufo del Faito, salsiccia paesana e Prosciutto rigorosamente di Parma. I prezzi sono contenuti, il coperto e il servizio sono sempre inclusi. Possibilità di asporto e consegna a domicilio su prenotazione.