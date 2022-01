Massa Lubrense: screening anti-covid gratuito per le scuole

Al fine di contenere la diffusione del COVID 19, insieme a tutti i Comuni della Penisola Sorrentina è stato attivato un servizio di screening con tamponi rapidi i cui costi sono a carico dei singoli Comuni. A Massa Lubrense il servizio è dedicato all’ambito scolastico che è quello che nell’ultimo periodo sta dando più preoccupazioni.

Queste le modalità operative:

– Nel momento in cui viene accertato un caso di positività in una classe della Scuola dell’infanzia e nella Scuola primaria, le istituzioni scolastiche comunicano al Comune ed alla ditta incaricata del servizio l’elenco degli alunni della classe.

– Gli alunni saranno convocati in un locale scolastico e saranno effettuati gratuitamente i tamponi antigenici rapidi.

– Con la stessa modalità saranno convocati successivamente per un ulteriore tampone di controllo così come prevede il protocollo sanitario.

– In caso di positività gli alunni interessati saranno sottoposti, sempre gratuitamente, dalla stessa ditta, al tampone molecolare e saranno direttamente inseriti nella piattaforma regionale.

– Il servizio è valido solo per i casi di positività in ambito scolastico e non per il tracciamento di positività dei contatti familiari.

-Tutti i tamponi effettuati, sia antigenici che molecolari, saranno inseriti sulla piattaforma regionale