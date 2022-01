Massa Lubrense, salvaguardia delle tartarughe. Dopo l’appello dell’A.M. Punta Campanella si riunisce la Commissione della Regione Campania

Mercoledì 2 febbraio alle ore 12.00 l’VIII Commissione Consiliare Permanente della Regione Campania discuterà delle “Problematiche riguardanti la salvaguardia delle Tartarughe Marine”. La Commissione è stata convocata, molto rapidamente, a seguito dell’appello lanciato appena quale giorno fa dall’Area Marina Protetta di Punta Campanella dopo il rinvenimento di circa 15 tartarughe Caretta Caretta morte lungo il litorale campano, soprattutto a nord di Napoli.

Ai lavori è stato invitato il Presidente dell’Area Marina Protetta Punta Campanella Lucio Cacace, che ringrazia il Consigliere regionale Luigi Cirillo – Consigliere Regionale MoVimento 5 stelle Campania e il Presidente dell’VIII Commissione, Consigliere Francesco Emilio Borrelli, per aver risposto così velocemente all’appello che era stato rilanciato dai media locali, regionali e nazionali.

Ai lavori sono stati invitati la Stazione Zoologica Anton Dohrn e le associazioni Legambiente, WWF, LIPU, MareVivo.

Obiettivo: strategie di conservazione e sinergie per la tutela delle Caretta Caretta in Campania.