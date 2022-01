Massa Lubrense, lutto per le famiglei Ravenna e Casa per la scomparsa, a 93 anni, della signora Rita, mamma straordinaria di Lello, Salvatore e Mario. La signora Rita , donna forte e carismatica, piena di energia, è sempre stata un punto di riferimento per i figli e per i tanti amici di Sant’Agata sui due Golfi.

I funerali si terranno domani, sabato 15 gennaio 2022, alle ore 15:30 nella Chiesa parrocchiale di Sant’Agata sui due Golfi.

Foto 2 di 2



Ai figli Lello, Salvatore e Mario ed a tutti i nipoti le più sentite condoglianze

Il ricordo di Lello Acone

E stasera, chiudiamo queste pagine con uno di quei post che non vorresti mai scrivere, quelli che riguardano la nascita al cielo di una persona cara e come, in questo caso, di un’icona benvoluta da una comunità intera e che di certo lascerà, anzi ha già lasciato, nei Suoi cari ed in tutti Coloro che Le volevano bene, un vuoto incolmabile. Sto parlando della cara mamma, nonna e zia Rita Casa vedova Ravenna che da ieri ha raggiunto in paradiso il Suo amato Marito, e con Lei se ne va, dopo una vita intera dedicata alla famiglia ed al lavoro, un altro pezzo della storia della nostra frazione bomboniera.

E da queste pagine, allora, la nostra partecipazione al dolore immenso che ha colpito le famiglie Ravenna e Casa di Sant’Agata per la perdita, della cara nonnina Rita volata in cielo improvvisamente quest’oggi.

Ai congiunti tutti, distrutti dal dolore, che ne annunciano il triste evento in particolare ai cari figli Lello, Salvatore e Mario amici da sempre, alle nuore, ai nipoti ed ai congiunti tutti le sentite condoglianze mie, della mia famiglia, e di tutti i miei Visitatori mentre per Rita già Angelo salga la cielo stasera la nostra accorata preghiera. Ciao Rita!

I funerali domani pomeriggio alle 15,30 nella Chiesa Parrocchiale di Sant’Agata

Grazie alla Zarrella Onoranze Funebri erchè dà la possibilità a Chi non può uscire di casa e penso alle Persone Anziane o malate di venire a conoscenza della nascita al Cielo di un Loro amico, Conoscente o Parente e di recitare una preghiera per la Sua anima ed abbracciare virtualmente i Congiunti.