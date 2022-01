Massa Lubrense, la frazione di S. Agata sui due Golfi candidata per il borgo più bello d’Italia

Massa Lubrense. La frazione di S. Agata sui due Golfi, una delle località più belle della penisola sorrentina anche grazie alla caratteristica del panorama mozzafiato che permette di abbracciare con un solo sguardo il Golfo di Napoli e quello di Salerno, è candidata come borgo più bello d’Italia e parteciperà al programma di Rai3 “Il borgo dei borghi” in onda oggi pomeriggio alle ore 17.20.

Un’occasione per poter far conoscere a tutta Italia la bellezza di questa terra, un vero angolo di Paradiso che merita di essere valorizzato e visitato.