Massa Lubrense, il cordoglio del giornalista e politico sorrentino Raffaele Lauro per la scomparsa di Rita Casa Ravenna

Massa Lubrense. Oggi la frazione di Sant’Agata sui Due Golfi ha saluto per l’ultima volta la 93enne Rita Casa Ravenna. Anche il giornalista, accademico e politico sorrentino Raffaele Lauro ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa della signora Rita: «La scomparsa di donna Rita Casa, vedova Ravenna, mi riempie di sincero dolore. Premurosa vicina di casa dei miei genitori, Luigi e Angela, nel corso del loro lungo e indimenticabile soggiorno santagatese, prima di trasferirsi a Roma, madre dei carissimi amici, Salvatore, stimato mio figlioccio di cresima, Lello e Mario, ha rappresentato, nel corso di decenni, a Sant’Agata sui Due Golfi, un punto di riferimento della comunità locale e un esempio di dedizione assoluta alla famiglia, al marito Francesco, al fratello Antonio e ai tre figli, nonché al lavoro, per lei autentica e vitale ragione di vita. Una matriarca d’altri tempi, dal carattere ferreo, franco e intransigente, che risultava, nell’immediato, quasi ruvida nei rapporti umani. In realtà nutriva, come sacro, il culto dell’amicizia e incarnava, nella quotidianità, gli antichi valori della società contadina, rendendosi disponibile nei momenti difficili verso i bisogni dei suoi compaesani. Indimenticabile, affettuoso e nostalgico il ricordo, che conserverò, del nostro primo incontro, quando venne ad affidarmi Salvatore, affinché lo seguissi negli studi universitari, peraltro sempre brillanti, seguiti da una professione di successo. Mi raccomandò di essere severo, molto severo, come un “maresciallo”. La rassicurai, ma come “maresciallo”, aggiunsi, gli bastava già la madre! Mi squadrò, sorpresa, quasi contrariata, non mancando, negli anni successivi, di rimproverarmi talvolta, ma sempre benevolmente, per quella mia affermazione. Ci mancheranno la sua forza e la sua inesauribile energia di “maresciallo”! Mi stringo in un fraterno e solidale abbraccio, anche a nome dei miei fratelli e degli amici di Roma, a Salvatore, a Lello, a Mario, alle nuore, alle nipoti, ai nipoti e alla famiglia tutta».