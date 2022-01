Massa Lubrense, ecco gli orari dell’hub vaccinale di Villa Cerulli Il sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli, annuncia la distribuzione degli accessi presso il centro vaccinale di Villa Cerulli a Sant’Agata sui due Golfi, in vigore per la prossima settimana. Le attività di somministrazione saranno gestite con le seguenti modalità:

Lunedì 10 gennaio: Mattina dalle 9 alle 13:30 con convocazione e pomeriggio dalle 14:30 alle 19 con convocazione;

Martedì 11 gennaio: Mattina dalle 9 alle 13:30 con convocazione e pomeriggio dalle 14:30 alle 19 con convocazione;

Mercoledì 12 gennaio: Mattina dalle 9 alle 13:30 con convocazione e pomeriggio dalle 14:30 alle 19 open senza convocazione;

Giovedì 13 gennaio: Mattina dalle 9 alle 13:30 con convocazione e pomeriggio dalle 14:30 alle 19 con convocazione;

Venerdì 14 gennaio: Mattina dalle 9 alle 13:30 con convocazione e pomeriggio dalle 14:30 alle 19 riservato ai bambini 5-11 anni con convocazione;

Sabato 15 gennaio: Mattina dalle 9 alle 13:30 riservato ai bambini 5-11 anni con convocazione e pomeriggio chiuso;

Domenica 16 gennaio: chiuso per l’intera giornata.