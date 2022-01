Massa Lubrense: domani riaprono le scuole. Il sindaco di Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina, Lorenzo Balducelli, ha informato i genitori e gli alunni di Massa Lubrense che, in seguito alla sospensione del Tar della Campania dell’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca, i bambini torneranno in classe.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha sospeso poche ore fa l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sulla chiusura dei nidi, della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo grado. Di conseguenza domani le suddette scuole saranno aperte, ha detto il primo cittadino.