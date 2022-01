Massa Lubrense: difficoltà dei cittadini nel ricevere informazioni per il centro vaccinale. In questo periodo di pandemia, caratterizzato da una forte risalita dei contagi da Coronavirus, il governo sta chiedendo ai cittadini d’Italia a confidare nei vaccini. Sono in molti a doversi sottoporre soprattutto alla terza dose, con non pochi problemi.

Dei cittadini di Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina, si sono rivolti a noi di Positanonews per raccontarci delle loro difficoltà.

È piuttosto difficile reperire un numero di telefono o un contatto per il centro vaccinale di Massalubrense Villa Cerulli per ricevere informazioni. Potete aiutami in questo senso? Credo servirebbe anche a tanti altri.

Nell’attesa di ricevere delle risposte da parte dei responsabili delle vaccinazioni, riportiamo di seguito gli orari di apertura del centro vaccinale di Villa Cerulli di questa settimana:

Lunedì 10 gennaio: Mattina dalle 9 alle 13:30 con convocazione e pomeriggio dalle 14:30 alle 19 con convocazione;

Martedì 11 gennaio: Mattina dalle 9 alle 13:30 con convocazione e pomeriggio dalle 14:30 alle 19 con convocazione;

Mercoledì 12 gennaio: Mattina dalle 9 alle 13:30 con convocazione e pomeriggio dalle 14:30 alle 19 open senza convocazione;

Giovedì 13 gennaio: Mattina dalle 9 alle 13:30 con convocazione e pomeriggio dalle 14:30 alle 19 con convocazione;

Venerdì 14 gennaio: Mattina dalle 9 alle 13:30 con convocazione e pomeriggio dalle 14:30 alle 19 riservato ai bambini 5-11 anni con convocazione;

Sabato 15 gennaio: Mattina dalle 9 alle 13:30 riservato ai bambini 5-11 anni con convocazione e pomeriggio chiuso;

Domenica 16 gennaio: chiuso per l’intera giornata