Massa Lubrense, buoni spesa: erogati 100.000 € per le famiglie in difficoltà

Arrivano i buoni spesa 2022 del Comune di Massa Lubrense. E’ stata adottata, infatti, dal responsabile del settore Servizi Sociali Antonino Prisco la determina di approvazione degli aventi diritto. La misura assistenziale per fronteggiare l’emergenza economica derivante dalla crisi sanitaria COVID 19 è stata finanziata da un fondo del Governo nazionale.

100.000 euro in buoni spesa dal taglio di 10 euro ciascuno saranno distribuiti alle famiglie in difficoltà che hanno partecipato al bando e superato l’istruttoria per la verifica dei requisiti. I buoni saranno spendibili in generi alimentari, prodotti per l’igiene personale e della casa ed in farmaci, negli esercizi commerciali che hanno stipulato con il Comune l’apposita convenzione ed il cui elenco sarà fornito al momento della consegna degli stessi buoni.

“Sono particolarmente grata a tutto il personale del settore Politiche Sociali -dichiara Mina Minieri, consigliere delegato alle politiche sociali dell’Amministrazione Balducelli- perché pur avendo aperto il bando durante le festività natalizie, in pochissimo tempo ha effettuato l’istruttoria delle domande ed elaborato l’elenco degli aventi diritto. Dalla prossima settimana i beneficiari saranno convocati dalle assistenti sociali a scaglioni e riceveranno i buoni spesa e l’elenco degli esercizi commerciali che si sono convenzionati e dove si potranno utilizzare i buoni. E’ stato uno sforzo organizzativo notevole a cui tutto il personale del settore politiche sociali ha contribuito con passione ed impegno che è andato oltre il semplice dovere di ufficio nella consapevolezza che diverse famiglie del territorio hanno avvertito difficoltà dalla crisi economica”.

determina buoni spesa Massa Lubrense