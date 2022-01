Mario Marone, dopo Positano il suo jazz di scena nel Complesso Monumentale San Nicola di Tolentino

Napoli – Si annuncia una serata speciale a Napoli nel Complesso Monumentale di San Nicola da Tolentino al Corso Vittorio Emanuele con la bella musica di “Quartieri Jazz“, un gruppo musicale che abbiamo avuto la fortuna di ammirare dal vivo a Positano, in Piazza Flavio Gioia, lo scorso 17 ottobre, nell’ambito del “Weekend di Jazz” promosso dal Comune di Positano, che incontrò i favori della stampa specializzata e del pubblico. “Quartieri Jazz” questo il nome della band capitanata dal valente chitarrista Mario Marone, musicista e compositore poliedrico, capace di coniugare il jazz manouche alle sonorità della musica popolare napoletana, fusione che gli permette di dare vita a performance travolgenti ed entusiasmanti tant’è che a Positano riuscì a trascinare il Sindaco Giuseppe Guida alla batteria dove il Primo cittadino si esibì simpaticamente, rispolverando una sua vecchia passione. Un ricordo che mi fa piacere menzionare, come buon augurio per il futuro, quando questa quarta ondata sarà alle spalle e potremo finalmente goderci la normalità, quella che vivevamo appena quattro mesi fa. Intanto per i fortunati forniti di super pass l’appuntamento è sabato 15 gennaio 2022 a partire dalle ore 20:30 a Napoli, all’interno dello splendido Complesso seicentesco di San Nicola da Tolentino, un’oasi di verde e di pace lontana dal caos cittadino, non molto conosciuta, a dire il vero, ma che nasconde non poche sorprese tra cui va ricordato un bellissimo giardino a quattro livelli, dichiarato “monumento nazionale” e dei panorami mozzafiato sul golfo e la collina partenopea che sfidano in bellezza, quelli di Villa Rufolo a Ravello. Il Complesso fu fondato nel 1600, assieme alla Chiesa di San Nicola da Tolentino, dai monaci dell’Ordine degli Agostiniani e si trova a pochi passi dal Complesso Monumentale di Suor Orsola Benincasa. Con Mario Marone ci saranno Gianluca Capurro alla chitarra classica e Ciro Imperato al Basso. L’evento è organizzato dall’associazione culturale “Quartieri Jazz” in partnership con “B&B Casa Tolentino“, cooperativa di giovani che ha recuperato la struttura.

Con Mario Marone (Positano ottobre 2021, splendido interprete del jazz manouche)

Contatti e informazioni: Info e prenotazioni 340.489.38.36 – quartierijazz@live.it

A cura di Luigi De Rosa

Link ufficiale : http://www.quartierijazz.com

Nella foto Giuseppe Guida (batteria) Mario Marone (chitarra) Ciro Imperato (basso)

Complesso Monumentale di San Nicola da Tolentino