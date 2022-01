Manuel Bortuzzo abbandona il “Grande Fratello Vip”. Chi è il nuotatore e la sua bellissima lettera d’amore a Lulù

Nella puntata di ieri sera del “Grande Fratello Vip” il nuotatore Manuel Bortuzzo, tra i protagonisti assoluti di questa edizione del reality. ha deciso di abbandonare la casa più spiata d’Italia per motivi di salute: «Più che la felicità, uno deve avere la serenità per stare bene e questa serenità per me è collegata alla situazione fisica. Ora non ce l’ho e quindi non posso nemmeno trasmetterla più di tanto agli altri». Da qualche settimana Manuel, infatti, aveva delle difficoltà fisiche dopo circa quattro mesi di permanenza nella casa. La notizia non sorprende, visto che se ne parlava da diverse puntate, ma la sua uscita ha sicuramente scosso tutti i compagni d’avventura, ma anche il conduttore Alfonso Signorini e le due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Manuel è nato a Trieste il 3 maggio 1999 e sin da piccolo ha coltivato la sua passione per il nuoto ma il suo grande sogno di partecipare alle Olimpiadi è stato spezzato il 3 febbraio 2019. Quel terribile giorno, per uno scambio di persona qualcuno gli sparò mentre si trovava davanti ad una tabaccheria con la sua fidanzata. Manuelrimase gravemente ferito subendo una lesione al midollo spinale che lo ha costretto su una sedia a rotelle. All’inizio i medici avevano parlato di lesione midollare completa. Il carattere forte di Manuel, però, gli ha permesso di non arrendersi e dopo una lunga riabilitazione ha ricominciato a nuotare, sognando magari le Paraolimpiadi.

Successivamente, i medici hanno eseguito nuovi accertamenti dai quali è risultato che la lesione al midollo non sarebbe completa e Manuel spera di poter tornare un giorno a camminare.

Manuel ha deciso di partecipare alla sesta edizione del Grande Fratello Vip con l’intento di abbattere i tabù sulla disabilità e farsi conoscere. E durante la sua permanenza in casa si è fatto amare per la sua forza e la sua sensibilità, emozionando tutti con un’altra sua grande passione ovvero il pianoforte che, come lui stesso ha dichiarato, lo ha aiutato tantissimo dopo l’incidente.

E nella casa del Grande Fratello Manuel ha trovato anche l’amore grazie a Lucrezia Selassié, per tutti Lulù. La storia tra i due è iniziata con alcune resistenze specialmente da parte di Manuel, ma alla fine la passione è esplosa fino ad arrivare al punto di progettare una convivenza una volta finito il reality.

Manuel ha scritto una bellissima lettera d’amore per la sua Lulù che ha emozionato tutti: “Quanto sei bella al mattino appena sveglia, quando ancora non ti ricordi dei pensieri che ti turbano la giornata. In quell’attimo di puro amore incondizionato resto a guardarti, fermerei il tempo se si potesse, fermerei i pensieri, la vita. Le coperte disfatte, gli abbracci e i mezzi sorrisi, descrivono il nostro amore. Dimentico la mia condizione che tanto mi soffoca.

Sei aria per chi fatica a respirare, sei lo spiraglio di luce di chi lo cerca nel buio, sei la vita che non riesco a vivere. E scusa se non riesco a darti tutto quello che vorresti, scusa se non ti faccio vivere le cose come lei hai sempre sognate. Ma avrà una fine? Sì, non riesco a dirlo con la certezza che hai tu, ma ci sarà un altro nostro inizio? Sì! Quando leggo quanto mi ami nei tuoi occhi mi si accende tutto, torno a vivere, dimentico tutto, sono invincibile. Ci riesco, torno a camminare, sorrido e vivo”.