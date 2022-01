Maiori, scuola: rientro in presenza lunedì 24 e sabato 22 screening scolastico.

Il Comune di Maiori fa sapere che:

Lunedì 24 Gennaio riprenderanno le attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado di Maiori: a riguardo sarà pubblicata nelle prossime ore apposita ordinanza sindacale.

Sabato 22 Gennaio dalle ore 9.00 alle 12.30 sarà effettuato lo screening scolastico presso l’Istituto Comprensivo “Roberto Rossellini” di Maiori. Nello specifico verranno somministrati tamponi antigenici al personale docente e non docente e agli alunni delle scuole dell’Infanzia, delle Primarie e delle Secondarie di primo grado dei plessi scolastici di Maiori.

Si ringraziano le farmacie Barela e Valletta per aver donato i tamponi e, come sempre, pur essendo su base volontaria, si raccomanda vivamente di partecipare allo screening venendo muniti di tessera sanitaria.