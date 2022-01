Maiori, sabato 22 gennaio Open Day presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Pantaleone Comite”

Maiori. Sabato 22 gennaio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 Open Day presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Pantaleone Comite”

Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera:

– Accoglienza Turistica

– Enogastronomia

– Servizi di sala e vendita

– Prodotti dolciari artigianali e industriali (Pasticceria)

– Corso serale indirizzo enogastronomia

Istituto Tecnico – Settore Tecnologico

Informatica e Telecomunicazioni

Anche quest’anno le iscrizioni alle classi prime dovranno essere presentate esclusivamente in modalità on-line dal 4 gennaio al 28 gennaio 2022.

Pertanto la segreteria è a disposizione dell’utenza, previo appuntamento telefonico, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

Per prenotare una visita programmata all’Istituto contattare il numero 089871028

L’Istituzione Scolastica mette a disposizione delle famiglie un servizio di supporto e di consulenza per la compilazione e l’invio del modulo di domanda di iscrizione.