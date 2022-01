Maiori, lavori al costone roccioso ma il semaforo non si vede

Maiori, Costiera amalfitana . Poco prima di arrivare a Maiori, venendo da Salerno, sono in corso i lavori al costone rocciososo e per questo e’ stato impiantato un semaforo. Il problema e’ che risulta difficile nelle ore diurne vederne i colori. Si vedono dunque a malapena il rosso e il verde destando problemi agli automobilisti che devono circolare. Solo nell’ombra risulta piu’ facile distinguere i colori. I lavori sono cominciati circa 1 mese fa e sono ancora in corso bloccando parte della carreggiata in ambo i sensi. Si spera che la situazione torni alla normalita’ il prima possibile.