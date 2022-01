Maiori: la comunità dice addio a Padre Nicolae

La comunità di Maiori è in lutto per la scomparsa di Padre Nicolae Adrian Dumitrasconiu, il sacerdote rumeno che improvvisamente è venuto a mancare. Padre Nicolae era da quattro anni ospite dei maioresi, che hanno dimostrato la loro vicinanza con tanti atti di generosità. Dopo questa avventura, purtroppo, la salute gli ha giocato un brutto scherzo, e Padre Nicolae si è spento all’ospedale di Nocera Inferiore. Proprio da Nocera giungerà la salma nel pomeriggio di oggi, giovedì 27 gennaio, per celebrare la preghiera di sepoltura al cimitero di Maiori. Positanonews si stringe attorno ai cari di Padre Nicolae per il lutto.