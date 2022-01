Maiori: in fiamme il quadro elettrico lungo la strada. Questa mattina di sabato 29 gennaio 2022, sul territorio comunale di Maiori, in Costiera Amalfitana, si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Intorno alle 8.30, infatti, in località Madonna delle Grazie, lungo la SP2, è scoppiato un incendio, probabilmente a causa del cortocircuito di un quadro elettrico.

Il celere intervento dei pompieri è stato provvidenziale, in quanto ha evitato che le fiamme si diffondessero. Sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale di Ravello.