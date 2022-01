Maiori in festa: auguri a Nonna Lena per i suoi 100 anni! Maiori e la Costiera Amalfitana sono oggi in festa per il compleanno della signora Lena. Il sindaco di Maiori, Antonio Capone, ha voluto porgere i propri auguri alla donna tramite un post pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale del Comune.

Auguri a Nonna Lena, che oggi spegne 100 candeline!, si legge.

Un traguardo importante che merita di essere celebrato grazie all’affetto ed all’amore dei familiari e delle persone più care. Anche la redazione di Positanonews si unisce virtualmente alla gioia del momento, e desidera augurare a nonna Lena un compleanno ricco di amore e serenità.