Maiori, il sindaco Antonio Capone chiede l’installazione di strumenti per il controllo della velocità sulla SS 163

Maiori. Sono purtroppo moltissimi gli incidenti stradali lungo la SS 163, una delle strade più belle al mondo ma sicuramente anche tra le più pericolose per la scarsa visibilità e le innumerevoli curve. In tanti continuano a non rispettare i limiti di velocità imposti dal Codice della Strada per lo stupido ed irresponsabile gusto di provare l’ebbrezza della corsa. Sul delicato e sempre attuale argomento è intervenuto anche Antonio Capone, sindaco della città di Maiori, con un post pubblicato sui social: «Nell’ultimo periodo hanno ripreso a crescere in maniera significativa gli incidenti stradali lungo la SS163. Fra le principali cause c’è l’alta velocità e lo sprezzo del pericolo di chi crede che questo nastro d’asfalto sia, a tutti gli effetti, una pista su cui misurare le proprie presunte abilità di guida. Per questo venerdì scorso ho nuovamente inviato una lettera indirizzata al Sig. Prefetto Dott. Francesco Russo a cui chiedo, in qualità di autorità competente, di individuare i tratti di strada dove poter consentire l’installazione di strumenti elettronici per il controllo della velocità tipo “Tutor” o in alternativa degli autovelox con controllo da remoto nei 10 km di SS163 che insistono sul territorio del Comune di Maiori. Il mio è un appello affinché, con spirito di fattiva collaborazione, si faccia il possibile per ridurre questo increscioso fenomeno avvalendoci dei moderni strumenti che la tecnologia oggi mette a servizio della sicurezza e dell’incolumità di quanti percorrono le nostre strade».