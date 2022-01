Maiori, grande adesione per lo screening scolastico di oggi: 25 i positivi

Maiori. Si è concluso alle 16.30 lo screening scolastico presso il plesso di via Capitolo dell’Istituto Comprensivo Roberto Rossellini di Maiori. Buona l’adesione con 329 test antigenici esitati di cui 25 sono risultati positivi.

Il sindaco Antonio Capone rinnova i ringraziamenti alle Farmacie di Maiori Barela e Valletta per aver fornito gratuitamente i test antigenici, i farmacisti Salvatore Confalone e Tonia Marciano per aver materialmente somministrato i tamponi, la Preside Prof.ssa Annamaria Ferrigno, la Madre Superiora Madre Anselma German, il Nucleo Comunale Protezione Civile – Città di Maiori, gli Assessori Mariantonia Mammato e Gisella Tenebre e il personale ATA per la preziosa collaborazione e quanti si sono sottoposti allo screening per aver risposto numerosi a questa iniziativa.

Il primo cittadino invita tutta la popolazione a continuare a tenere alta la guardia contro le insidie della pandemia e, soprattutto, a vaccinarsi. Ricordo inoltre a tutti i miei concittadini che sabato prossimo 29 gennaio farà tappa a Maiori presso l’Arena del Porto l’Open Day Vaccinale. In quella sede sarà possibile vaccinarsi per tutti gli over 12 senza alcuna prenotazione.