Maiori: gli auguri del sindaco al dott. Cristiano Cremone per il nuovo impiego presso il Cardarelli. Riportiamo di seguito gli auguri del sindaco di Maiori, in Costiera Amalfitana, Antonio Capone al dottor. Cristiano Capone per il suo nuovo impiego:

Esprimo a nome di tutto il gruppo di maggioranza le più sentite congratulazioni al dott. Cristiano Cremone per il suo nuovo impiego presso l’Ospedale Cardarelli di Napoli, un importante traguardo che corona il grande percorso professionale e umano del nostro capogruppo e caro amico. Ad Maiora!