Maiori, ancora un incidente stradale tra due moto ed un’auto. Centauro ricoverato in prognosi riservata

In questa domenica di gennaio si registra purtroppo ancora un incidente stradale sulla SS 163 che ha coinvolto due motociclette ed un’autovettura. Il sinistro è avvenuto in mattinata nel territorio di Maiori, poco dopo la galleria di Capo d’Orso, in direzione Erchie. Stando alle ricostruzioni un motociclista, mentre viaggiava a bordo del suo mezzo di grossa cilindrata, si è scontrato con un’alta mota per poi andare ad impattare con un’autovettura che proveniva dall’opposto senso di marcia.

A seguito dell’impatto il centauro è caduto rovinosamente al suolo insieme alla sua moto. Sul posto è intervenuta un’ambulanza da Vietri sul Mare i cui sanitari, dopo aver prestato i primi soccorsi, hanno provveduto a trasportare il centauro presso l’ospedale “Ruggi” di Salerno dove i sanitari di turno, constate le condizioni cliniche dell’incidentato, ne hanno disposto l’immediato ricovero riservandosi la prognosi.

Sul luogo dell’incidente anche la Polizia Municipale ed i Carabinieri di Maiori per gli accertamenti del caso e per la regolamentazione del traffico.

Tanta paura ma nessuna ferita riportata dal conducente dell’auto e dalle due persone che viaggiavano a bordo della secondo moto coinvolta nell’incidente.