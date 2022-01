#MADICOSAPARLIAMO

I migliori auguri a “Ciro Mertens…”

Calcio a rischio default

Noi possiamo giocare solo al mercante in fiera … Secondi alcuni opinionisti veri no seri…ormai pochi …Il tifoso perfetto soffre in campo… Il presidente non compra nemmeno i migliori della serie B… Non so il nuovo Del Piero il nuovo Insigne… Nicolato tecnico under 21 afferma che giocano pochi italiani max due o tre. Campionato zeppo di stranieri falsato da norme anticovid con il Gravina di turno e compagni. Incide la nuova variante Juve.Più perdi in Borsa con valori azioni mediamente a 0,38 centesimi e più ricicli calciatori e li rivendi e capitalizzi con fondi occulti. I colleghi parlano di “mattonelle”

Raspadori che mi ricorda più un brand e piatto di pasta della via Emilia . Noi abbiamo bisogno di concretezza senza artifizi contabili e primedonne.Ci servoni punti e con i maccheroni con la pummarola ncopp forse possiamo avere le energie giuste per vincere a giugno.