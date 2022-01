MADICOSAPARLIAMO, elezioni 2022 “io mi candido”

#MADICOSAPARLIAMO

Elezioni dal 24 Gennaio 2022

Presidente della Repubblica

Costituzione Italiana

Art. 84.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici.

L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Rivolto ai grandi elettori italiani

Io mi candido….

Mi vorrei candidare mi posso candidare ho l’età giusta per candidarmi;

posso fare campagna elettorale per candidarmi e potrei fare una conferenza stampa per candidarmi.

Importante che non ho tessera di partito e posso candidarmi…Poi sono relativamente giovane per candidarmi…

Esperienza politica in liste civiche.

Ho solo un contenzioso con il fisco senza procedimenti penali in corso e posso candidarmi…