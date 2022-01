Lutto a Salerno per la morte di Don Franco Fedullo che perde la sua battaglia contro il Covid

Salerno. Non ce l’ha fatta Don Franco Fedullo, parroco di San Domenico e già direttore della Caritas. Don Franco era stato colpito dal Covid si trovava ricoverato presso la terapia sub-intensiva dell’ospedale salernitano “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”. All’inzio le sue condizioni cliniche sembravano sotto controllo per poi peggiorare improvvisamente nella serata di domenica scorsa.

In tanti hanno pregato per lui affinché potesse guarire ma alla fine Don Franco è deceduto lasciando tutti nel dolore per questa dolorosa perdita.

La salma di Don Franco giungerà alle 19.00 di oggi presso la Chiesa di San Domenico (Largo San Tommaso D’Aquino) dove sarà allestita la camera ardente. Il rito funebre sarà celebrato lunedì 31 gennaio alle ore 16.00 presso il Duomo di Salerno.