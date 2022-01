L’UNITRE IN VISITA ALLA MOSTRA DALI’ LUCE DEL MAESTRO A VICO EQUENSE

L’UNITRE, Università delle Tre Età penisola Sorrentina, organizza visita guidata alla Mostra dedicata a Dali a Vico Equense , presso il Chiostro del Paradiso, aperta a soci e simpatizzanti. Appuntamento alle ore 16.00 di martedi 18 gennaio all’ingresso del Chiostro, secondo il protocollo anticovid , con green pass ,mascherina ffp2 e distanziamento. La mostra si dispiega nelle sale del Museo Mineralogico Discepolo, con un percorso lineare e ben articolato, preceduto da in ingresso corridoio prospettico ricco di abiti ispirati al pensiero Dalì. Il costo del biglietto per gruppo tra 10 e 20 persone è di 6 euro, ingresso libero per i residenti.