Lunedì prossimo riaprono le scuole di Minori: prima del rientro lo screening. Il sindaco di Minori, in Costiera Amalfitana, ha informato i suoi concittadini circa lo screening che sarà effettuato prima del rientro a scuola. Riportiamo di seguito le sue parole:

Sulla scia di quanto annunciato al termine dell’ultima Conferenza dei Sindaci, in previsione di un leggero calo dello stato dei contagi e dell’esigenza di riavviare le attività scolastiche, abbiamo previsto la riapertura della nostra scuola, in tutti i suoi ordini, Lunedì 24 Gennaio.

Per garantire un rientro controllato effettueremo uno screening scolastico la domenica precedente all’ingresso, ossia il 23 Gennaio.

Il rientro non significa la fine di una situazione di emergenza che ci coinvolge davvero tutti. E in relazione alla grande contagiosità di questa variante preferiamo, nonostante il gran lavoro effettuato per la sicurezza dei nostri figli, tenere la mensa sospesa per la primaria e la secondaria di primo grado, che condivide gli spazi in maniera più sostanziosa.

Per l’infanzia resta invece invariato il servizio mensa avendo creato per la stessa spazi pari alla loro divisione in classi.

Ritornando allo screening sarà cosi suddiviso:

DOMENICA 23 GENNAIO 2022

– Infanzia (con relativi insegnanti e personale ata) dalle 14.30 alle 15.10

– Primaria (con relativi insegnanti e personale ata) dalle 15.15 alle 16:00

– Secondaria di primo grado (con relativi insegnanti e personale ata) dalle 16.05 alle 16.30.

Gli screening si terranno nell’Aula consiliare. Si prega di rispettare gli orari assegnati, la distanza, e di avere tutti i dispositivi di sicurezza.

Ringraziamo i medici volontari e il gruppo di protezione civile Millenium che effettueranno i tamponi. Andiamo OLTRE INSIEME in sicurezza per il futuro della nostra amata Minori e dell’intera Costa D’Amalfi.