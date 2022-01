Luigi Cinque da Nocelle a New York quel canto sul Sentiero degli Dei ora lo sentiremo in paradiso . Positano e la Costiera amalfitana perdono una persona bellissima con tante storie da raccontare, come tanti nocellesi che sono libri umani da sfogliare e proprio da qui vogliamo partire ricordando il compianto Luigi . Ha fatto tanto nella vita a New York una attività commerciale nel Bronx , poi lavorava come cantante, facendosi apprezzare da tante famiglie negli USA. Lo ricordiamo con le parole di Massimo Capodanno che con vena poetica ha colto nel libro dell’amico Benito Ruggiero ( che ha pubblicato molte sue opere con la Positanonews Editori, oltre ad essere un giornale , il primo della costa d’ Amalfi e Sorrento, anche unica casa editrice della Città Verticale, ndr ). Vogliamo salutare così l’amico Luigi Cinque che ci accoglieva sempre con benevolenza e simpatia, con le parole di Capodanno sul suo fantastico blog Positano My Life

Sfogliando l’ultimo libro di Benito Ruggiero leggo: “Sedevo accanto al lavatoio di Nocelle. C’era quel ragazzo della voce bianca bianca. C’era il suo canto e l’acqua che gorgogliava, ma piano, e qualche muro che c’è ancora, e non c’era nient’altro. Soprattutto, non c’era nient’altro. Solo la voce. Solo il suo canto.” “Anche la mia voce c’era. E c’era anche il fatto che con tutto il resto non si intovana affatto….. Altrimenti avrei continuato, canto o non canto?Pugile o cantante?Pugile; quindi suonavo, non cantavo.”

In una giornata settembrina Luigi con i suoi amici era intento a raccogliere olive, allietando il lavoro e gli amici con il suo repertorio. Di lì passo un maestro che rimase colpito da quella candida voce e si informò di chi fosse. Poco tempo dopo Luigi ricevette un invito per l’audizione della trasmissione “voci nuove” dove cantò “torna a surrient'”.

Il Tempo passa e… Benito si trasferisce a Milano a lavorare e Luigi inizia la sua attività di cantante a Napoli si troverà davanti ad una dura Prova con altri 500 aspiranti cantanti.

Infine approderà in America dove troverà un lavoro come responsabile del reparto frutta all’interno di un supermercato, dove cantando sempre le sue melodie napoletane viene notato, ascoltato e segnalato ; il suo vero debutto avviene con la canzone Mala Catena tratta dall’omonima sceneggiata napoletana alla festa di Sant’Anna a New Jersey davanti a centinaia di persone. “Uscendo dalla Chiesa ,le gambe e le mani mi tremavano e la voce non mi veniva” ma fu un delirio, una standing ovation …Era diventato Lugino e veniva invitato a cantare alle feste matrimoniali di Little Italy e di mezza America . Lugino comincia a prendere lezioni di Canto dal M.° Ernesto Migliacci , maestro di Grandi come Sinatra . Ha inciso un 45 giri e numerose registrazioni. Conobbe Mario Merola , Enrico Musiano ed altri famosi cantanti italo americani . Tornato nella natia Nocelle nel 1997 partecipa all’evento teatrale di Richard Fowler “c’era una volta in montagna”.

Oggi invece Luigi gestisce un Bed and Breakfast "Villa la Quercia".