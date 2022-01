Lo chef Cristoforo Trapani arriva in Costiera Amalfitana, questa è l’anticipazione di Scatti di Gusto . Cristoforo Trapani, lo chef originario di Piano di Sorrento in Penisola Sorrentina, ha annunciato sul suo profilo Facebook di aver terminato la sua collaborazione con il ristorante Magnolia, dell’Hotel Byron di Forte dei Marmi. Lo chef ha conservato la stella Michelin per i 6 anni di collaborazione.

Nel post di saluto, Cristoforo Trapani non ha fornito indicazioni circa il ristorante di cui prenderà le redini, ma i rumors lo vogliono in Costiera Amalfitana, molto probabilmente nella cucina di un grande albergo e , stando a quello che oramai gira insistentemente sui social network, ci sono dei nomi , ma li pubblicheremo solo quando ci sarà conferma

A oggi si conclude la mia collaborazione con la proprietà del Hotel Byron e del ristorante la magnolia di Forte dei Marmi. Ringrazio tantissimo la famiglia Madonna che mi ha appoggiato e supportato in questi anni bellissimi dove insieme abbiamo raggiunto e confermato obiettivi ogni anno. Un ringraziamento alla guida Michelin per aver creduto in noi in questi 6 anni.

La decisione, a lungo meditata e dopo anni di entusiasmo e dedizione, è scaturita dalla necessità di poter continuare con serenità il mio impegno per proporre l’idea di cucina che ho maturato nel corso delle mie esperienze passate.

Da qui l’esigenza di avere ulteriori stimoli professionali, indispensabili per dare a me stesso la possibilità di progredire nel lavoro che ho scelto. In questo momento cruciale per la mia carriera, la mia riconoscenza va al pubblico che, in una terra già ricca gastronomicamente come la Versilia , ha dimostrato di apprezzare la mia cucina e a tutta la stampa specializzata che mi ha sostenuto e gratificato con la sua attenzione.

Un ringraziamento speciale alla mia compagna di vita Giulietta Ricci. La prima persona a credere in me che mi sopporta e supporta in ogni mia scelta In attesa di avere il piacere di informarVi sulla mia nuova destinazione ringrazio anche i miei collaboratori i fornitori… Grazie a tutti – ha scritto.

“Siamo alla ricerca di un altro chef – spiega Salvatore Madonna, patron dell’hotel Byron di Forte dei Marmi – con l’obiettivo di continuare un percorso iniziato 12 anni fa, così come facemmo quando Cristoforo arrivò qui prendendo il posto di Andrea Mattei. Apriremo a maggio per lavori di ampliamento dell’albergo, c’è tempo per fare la scelta migliore. Sarà una nuova sfida”.

Inanto noi di Positanonews, che abbiamo scoperto Trapani in tempi non sospetti, almeno dieci anni fa, gli facciamo gli auguri di cuore e lo aspettiamo in Costiera