L’Inner Wheel International, associazione femminile internazionale che conta 107.552 socie in 99 Nazioni e Territori, per il mese di Gennaio del 2022 ha promosso una campagna di informazione e promozione del vaccino contro il Papilloma Virus (HPV). Le socie del Club di Sorrento hanno appoggiato questa iniziativa con particolare attenzione in questo momento in cui ogni problema di salute sembra essere messo in ombra dal Coronavirus.

Come Presidente dell’Inner Wheel Club di Sorrento, ho ritenuto utile dar voce a chi ha conoscenza approfondita del problema ed ha anni di esperienza a fianco di noi donne: la dottoressa Stefania Scaramellino, medico specialista in ginecologia, per anni in servizio presso il reparto di Ginecologia dell’Ospedale De Luca e Rossano di Vico Equense, professionista in cui riponiamo la nostra fiducia da sempre.

Buongiorno dottoressa, la saluto a nome delle socie del mio Club e di tutte le pazienti a cui lei si è sempre dedicata. Può spiegarci in termini semplici cosa è il Papilloma Virus (HPV) e come si trasmette?

Il papilloma Virus (HPV) umano è costituito da una serie di virus a DNA appartenenti alla famiglia delle Papillomaviridae. Il contagio avviene prevalentemente per via sessuale.

Come possiamo capire se abbiamo contratto il virus? Esistono dei test o degli esami clinici per avere una diagnosi certa?

È buona norma effettuare ogni anno un test conosciuto come “pap test”, in particolare oggi si usa un test in fase liquida chiamato Thin prep pap test. Da questo test emerge se c’è stato passaggio del virus. Se il test desse esito positivo, allora si identifica il tipo di virus, e in base al danno eventualmente provocato si approfondiscono poi i test diagnostici, per valutare l’estensione, la profondità della eventuale lesione.

Una volta contratto il virus esistono cure e terapie specifiche?

Esistono esami che approfondiscono e completano i test citologici come ad esempio la colposcopia, che permette di valutare, come dicevo, e confermare il passaggio del virus e l’entità del danno provocato da questo contatto. La colposcopia oltre ad avere un valore diagnostico ha altresì un valore terapeutico, perché è proprio in quella sede, che è poi possibile asportare il tessuto danneggiato sotto una diretta visione microscopica. Si associano poi terapie mediche immunomodulanti.

Non mi è del tutto chiaro il rapporto fra l’infezione da HPV e il cancro alla cervice uterina. Esiste una correlazione fra due patologie tanto diverse?

Come ho detto all’ inizio, quando parliamo di HPV, in realtà facciamo riferimento a svariati virus della stessa famiglia; in questa famiglia vi sono alcuni virus più patogeni e altri meno, che vengono identificati con della sigle numeriche. Il virus patogeno una volta entrato nel tessuto e nella cellula, può dare delle alterazioni, queste alterazioni nel corso del tempo possono determinare l’insorgenza del C.A. della cervice uterina, vagina, o della vulva.

Molte di noi, cara dottoressa, oggi sono madri di bimbe o ragazze già grandicelle, a quanti anni crede che sia opportuno effettuare la vaccinazione? E’ utile vaccinare anche i ragazzi?

Sicuramente il momento migliore per vaccinare tutte le femmine è l’età scolare, vale a dire, parecchio prima di un inizio di una vita sessualmente attiva. Oggi le nuove direttive mirano a vaccinare anche i maschi, che molto spesso sono portatori sani dell’infezione virale.

E’ possibile vaccinare anche ragazze o donne che hanno già contratto il virus?

La famiglia delle Papillomaviridae include ben un centinaio di sottotipi, quindi è opportuno vaccinare anche chi ha contratto il virus per due ordini di ragioni: 1) il vaccino aumenta il titolo anticorpale contro il virus interessato, e 2) attiva difese anche verso tutti gli altri sottotipi.

La vaccinazione contro il papilloma virus è gratuita? A chi devono rivolgersi le mamme per far vaccinare le proprie figlie?

La vaccinazione per alcune fasce d’età è gratuita sia per i maschi che per le femmine. Le vaccinazioni si possono eseguire presso i centri vaccinali delle proprie Asl.

Cara Dottoressa, la ringraziamo di cuore per la semplicità e la precisione con cui ci ha chiarito tanti dubbi speriamo che questa intervista aiuti tante donne e mamme ad orientarsi nella scelta a favore della prevenzione.