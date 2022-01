Limite contanti a mille euro dal 1° gennaio: cosa succede e quali sanzioni. A partire dal nuovo anno appena cominciato, dal 1° gennaio 2022, il limite dell’uso dei contanti è fissato a 1000 euro. Prende così il via la seconda fase del decreto Bilancio 2020, che fino al 31 dicembre 2021 aveva fissato tale limite a 2000 euro.

La norma sul limite all’uso dei contati ha un obiettivo specifico di antiriciclaggio e antievasione. Le sanzioni sono, dunque, commisurate a seconda che le parti diano o ricevano la somma, o che manchi la denuncia della transazione sospetta. Ogni transazione in contanti superiore alla soglia fissata va quindi svolta attraverso una banca.

Si possono invece effettuare versamenti e prelievi sul e dal proprio conto corrente sopra soglia, ma anche retribuire colf e collaboratori domestici o collaboratori occasionali in contanti.

Dalla soglia dei mille euro sono state esentate, con gli emendamenti passati al Senato del decreto Fisco-Lavoro (Dl 146/2021), le operazioni di negoziazione a pronti, ovvero con liquidazione immediata, di pagamenti in valuta. Per tali operazioni la soglia resta di 3 mila euro. Esenti anche i pagamenti effettuati dagli stranieri, per i quali la soglia è di 10 mila euro, purché sottoposti ad apposita procedura.

In caso di violazione della soglia di pagamento di mille euro, la sanzione può andare da un minimo di 2 mila euro ad un massimo di 50 mila euro, a seconda della parte svolta nella transazione illecita e del suo importo. L’omessa segnalazione comporta una sanzione che va da un minimo di tremila a un massimo di 15 mila euro.