Limitazioni al transito sul ponte Ginestra situato lungo la SS 90/bis “delle Puglie” in provincia di Avellino

CAMPANIA, ANAS: LIMITAZIONI AL TRANSITO SUL PONTE ‘GINESTRA’ SITUATO LUNGO LA SS90/BIS “DELLE PUGLIE”, IN PROVINCIA DI AVELLINO

· nelle more dell’esecuzione di un intervento di manutenzione programmata, attualmente in progettazione

Lungo la strada statale 90/bis “delle Puglie” a partire dal prossimo martedì 11 gennaio saranno attive limitazioni al transito in corrispondenza del ponte ‘Ginestra’, nella tratta compresa tra il km 31,780 ed il km 32,120 tra i territori comunali di Casalbore, Ginestra degli Schiavoni e Montecalvo Irpino, in provincia di Avellino.

Nel dettaglio, tra il km 31,780 ed il km 32,120 sarà attivo il divieto di transito per tutti i mezzi con massa superiore alle 44 tonnellate; inoltre sarà in vigore il restringimento della carreggiata ed istituito il limite di velocità di 20 km/h, con divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli.

Le limitazioni per la circolazione vengono attivate nelle more dell’esecuzione di un intervento di manutenzione programmata, già in progettazione da parte di Anas.