Lieve scossa sismica nei Campi Flegrei avvertita tra Pozzuoli e Napoli accompagnata da un boato

Torna a tremare la terra nei Campi Flegrei. Intorno alle 21.00 di oggi si è registrata una lieve scossa di terremoto avvertita in particolare a Pozzuoli nella zona della Solfatara ma anche in alcuni quartieri della periferia occidentale di Napoli. Molti cittadini hanno riferito di aver sentito anche un boato accompagnare il movimento tellurico. La scossa è stata registrata dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv. Non si registrano danni a persone o cose e sembra la scossa rientri nella normale attività sismica dei Campi Flegrei.