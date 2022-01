Libri/oggi: Titti Marrone con “Se solo fosse pietra” al Diana

NAPOLI, 22 gennaio – Ci sarà, Titti Marrone, stamattina alle ore 11.00 al teatro Diana, in via Luca Giordano n.64, per presentare il suo ultimo libro “Se il mio cuore fosse pietra”, edito da Feltrinelli.

La storia, forte, raccontata dall’autrice con grande sensibilità nel suo libro, è quella di venticinque bambini tra i quattro e i quindici anni provenienti da lager, da orfanotrofi e conventi o dai nascondigli (dove i genitori li hanno lasciati durante la guerra) e salvati nel 1945 dall’iniziativa e la determinazione di Anna Freud, figlia del noto psicoanalista, e Alice Goldberger, sua collaboratrice, che costruiscono un ambizioso progetto di accoglienza e terapia, facendo diventare la grande villa di campagna di sir Benjamin Drage, una residenza di accoglienza e recupero per i piccoli reduci dai campi di sterminio.

Per chi non può andare oggi alla presentazione, prossimo appuntamento da Feltrinelli, piazza dei Martiri, il 27 gennaio alle ore 18.30.