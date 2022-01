Liberato Cacace nuovo acquisto dell’Empoli: i complimenti del sindaco di Massa Lubrense. Il sindaco di Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina, Lorenzo Balducelli, ha fatto i suoi auguri a Liberato Cacace. L’esterno sinistro, neozelandese di nascita ma di genitori originari di Massa Lubrense, è, infatti, giunto all’Empoli in questa sessione di mercato invernale.

Oggi tutti i siti di sport riportano la notizia che Liberato Cacace, grande promessa del calcio internazionale, a soli 21 anni è stato acquistato dall’Empoli, società che disputa il campionato di serie A.

Liberato Cacace è nato in Nuova Zelanda ed è figlio di un nostro illustre concittadino Antonio e nipote del grande e compianto chef Luigi patron del ristorante La Primavera, insieme alla moglie Anna.

Antonio è un affermato imprenditore che ha portato i prodotti italiani di eccellenza in Nuova Zelanda ed ha sposato una neozelandese di origini massesi. Da questo matrimonio è nato Liberato. La giovane promessa del calcio ha militato prima nel campionato neozelandese per poi passare in quello australiano e arrivare in Europa nel campionato di calcio belga. Oggi la bella notizia del trasferimento all’Empoli. In serie A un figlio di questa terra.

Complimenti a tutta la famiglia. Un vanto per Massa Lubrense la sua presenza in una squadra del campionato di calcio di serie A. In bocca al lupo Liberato, spero di incontrarti presto a Massa.