Liberato Cacace approda all’Empoli, la promessa di Gaetano Mastellone

Liberato Cacace approda all’Empoli. L’esterno sinistro, Neozelandese di nascita ma di genitori originari di Massa Lubrense, è giunto all’Empoli in questa sessione di mercato invernale. La società toscana ha finalizzato questo colpo a sorpresa, prelevando il 22enne dal Sint Truiden, club belga, sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di salvezza in serie A, per un totale di tre milioni. Cacace è un terzino bravissimo tecnicamente e con grande propensione offensiva. È dotato anche di una buona fisicità e, grazie a questo fondamentale, dà il suo apporto anche nel gioco aereo. Le parole del commendatore Gaetano Mastellone, presidente del club Napoli città di Sorrento che a Liberato aveva fatto una promessa: “Dallo scorso anno sono in contatto whatsapp con Liberato al quale avevo promesso la T-shirt del Club Napoli Città di Sorrento. Ora che sta in Italia sarà più facile dargliela. Ci siamo appena adesso salutati via whatsapp. Forza Liberato!”.