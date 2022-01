“Libera di Notte”, l’esordio senza paura di Myriam Somma

“Libera di Notte”, questo il titolo del singolo d’esodio di Myriam Somma, cantante e attrice, che da oggi è possibile ascoltare su tutte le più importanti piattaforme musicali. Myriam Somma, tra le più talentuose interpreti del teatro musicale italiano di questi ultimi anni, che abbiamo apprezzato tante volte nelle vesti di “Beatrice” ne “La Divina Commedia” (regia di Andrea Ortis) o in “Balliamo sul mondo” scritto e diretto da Luciano Ligabue e Chiara Noschese, per citare solo alcuni degli spettacoli che l’hanno vista protagonista molto apprezzata da critica e pubblico, annunciando l’uscita del suo lavoro discografico d’esordio scrive: “Tra poco metterò un po’ a nudo la mia anima…Sì… Perché “Libera dì notte” concede al mondo, nel momento più buio della notte, tutto l’inconscio più profondo…La paura – la mia acerrima amica -“. In effetti con “Libera di Notte” Myriam ci prende per mano e ci accompagna nel labirinto delle sue, che sono anche le nostre paure, ma lo fa con la determinazione di chi le vuole affrontare, mostrandoci anche la via per non rimanerne atterriti “è stato quell’attimo in cui ho imparato a fidarmi di me/ di quello che avevo dentro e nascondevo da sempre”. Quello che firma Myriam Somma è un progetto musicale molto interessante, il sound ti seduce immediatamente, la melodia è accativante così come il refrain. “Libera dì notte” (℗ G records) è di quelle canzoni che hai voglia di riascoltare subito e più di una volta, certamente il merito è anche dell’apporto di un autore della sensibilità del mantovano Cataldo Raimondo e del talento di un compositore come Ciro Scognamiglio, due ottimi musicisti che con Myriam ci consegnano un disco eccellente. Confesso che quando l’ho ascoltato la prima volta, sono andato a cercare subito un testo che conservo nella mia libreria personale, “Non fate i bravi” (2017) di Nadia Toffa (1979 – 2019), perché questa canzone così come l’interpretazione di Myriam mi ricordano la stessa incosciente, dolce e indimenticabile determinazione che metteva questa giornalista nell’affrontare le sue di paure. Mi piace a questo proposito citarvi un brano tratto da “La Paura” di Nadia Toffa: “Non temere la paura, sono solo i tuoi fantasmi del passato a cui dai forma, ma sono parte di te; e tu non puoi aver paura di te stesso. Fai paura alla paura, accecala affrontandola; sentirai le spalle più larghe e una forza sovrumana che ti farà sollevare un tir di incertezze. Per venirne fuori bisogna buttarsi dentro, a capofitto, con incoscienza. Per uscirne bisogna entrare chiudendosi la porta alle spalle”. Credo non ci sia scelta migliore che cominciare questo 2022 affrontando le nostre paure per superarle, la colonna sonora è stata scritta da Myriam Somma… “libero di notte tutte quante le paure, le lascio uscire a chiedermi come stai?”

Di Luigi De Rosa

Myriam Somma, cantante e attrice

Myriam Somma pagina ufficiale : https://www.facebook.com/myriamsommaofficial/