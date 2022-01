Lega Serie A: ecco il nuovo protocollo!

In seguito a ciò che è accaduto in questa prima giornata di ritorno: partite rinviate per l’intromissione delle ASL, squadre decimate dal Covid, partite giocate, ma che forse avrebbero dovuto essere rinviate, la Lega ha stipulato il seguente protocollo:

“Il Consiglio di Lega del 6 gennaio 2022 ha disposto, in via transitoria, eccezionale e limitatamente alla stagione sportiva 2021/2022, le seguenti regole per le ipotesi di positività al Coronavirus:

1) qualora uno o più giocatori dello stesso club risultassero positivi al Covid la gara sarà disputata, purché il club in questione abbia almeno 13 giocatori (di cui almeno un portiere) tra quelli iscritti nelle rose della Prima Squadra e della Primavera nati entro il 31 dicembre 2003, risultati negativi al test entro il termine del punto 4;

2) qualora il club non disponga del numero minimo di calciatori di cui al punto 1, la Lega delibererà di conseguenza;

3) qualora in club sia in grado di disporre del suddetto numero minimo di calciatori e comunque non presenti la squadra in campo, subirà le sanzioni previste nell’articolo 53 delle N.O.I.F.;

4( ciascun club, ai fini dell’applicazione delle norme di cui ai punti 1, 2 e 3, dovrà inviare a mezzo pec la documentazione comprovante le riscontrate positività entro la mezzanotte del giorno precedente il giorno di gara”.